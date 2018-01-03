MTV’de ilk taksit dönemi

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) bu yıla ilişkin birinci taksit ödeme dönemi başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) duyurusuna göre; mükellefler 2018 yılı MTV ilk taksit ödemesini, başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek. Söz konusu ödeme ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleriyle ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında2 eşit taksitte ödeniyor.
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