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’un artış şampiyonu

İstanbul’un artış şampiyonu üzüm
İstanbul Ticaret Odası (), mega kentin Aralık ayı zam şampiyonlarını açıkladı. Buna göre, Aralık ayında İTO'nun Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 98'inin perakende fiyatı artarken, 24 ürünün fiyatı düştü, 120 ürünün fiyatı ise değişmedi. Gıda harcamaları kategorisinde yaş , geçen yılın Aralık ayında yüzde 36.07 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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