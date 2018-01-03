60 liraya aile boyu sağlık

Asgari ücretteki artışla birlikte Genel Sağlık Sigortası primleri de değişti. Hane içinde kişi başına geliri 676,5 liranın altında olanların primini devlet ödeyecek. Üstünde olanlar ise 60,88 lira ödeyerek ailece sağlıktan yararlanacak. Herhangi bir işte çalışmayan, annebana veya eşinden dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanamayan kişilerin gelir seviyesine göre 3 ayrı tutara göre ödediği primler, geçtiğimiz yıl tarih olmuştu. Bunun yerine tek prim dönemine geçilmiş, tutarın da brüt asgari ücretin yüzde 3'ü olacağı karara bağlanmıştı. Prim tutarı geçen yıl 53 lira olarakuygulandı. 1 Ocak'tan itibaren ise prim, asgari ücretteki artışla birlikte 60,88 lira oldu. Bu yıl hanedeki kişi başına gelir brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az olanların yani 676.5liranın altında olanların priminidevlet ödeyecek. Kişi başı geliri 676.5 liranın üzerinde olanlar ise 60,88 lira ödeyerek ailece sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.
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