Yeni yıl yeni kazanç

sonra 2018 de yeniliklerle geçecek. Tüm çalışanların, emeklilerin, işsizlerin geliri artacak. Sosyal güvenlik alanında önemli düzenlemeler hayata geçerken, istihdam desteği ileyolu açılacak.Yaklaşık 12 milyon emekli bu yıl 2 kez zam alacak. Maaşlarda Ocak'ta ve Temmuz'da artış yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon gösterecek. Memur emeklileri ise Ocak'ta, Temmuz'dazam alacak. Ayrıca enflasyon farkı oluşursa, bu da maaşlara yansıtılacak. Maaşlarla birlikte her ay ödenen net aylıkların yüzde 4'ü oranındaki. Emeklilerin Ocak zammında kesin oran bu haftabelli olacak.Halen emekli olanlardan promosyonunu almamış olanlar, seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü verirse, ödemesini cebine koyabilecek. 2018'de emekli olanlar da bankaya başvurusunu yapar yapmaz promosyonunu alabilecek. Halen bankalaryapıyor. Bu kampanyaların sürmesi, imkanların çeşitlenmesi bekleniyor.Torunlarının bakımını üstlenen anneanne ve babaannelere aylıkdestek verilmesini sağlayan ''nde geçtiğimiz Mart'ta başlayan ve 1 yıl sürmesi planlanan pilot uygulama masaya yatırılacak. Uygulamanın sağladığı faydalara bakılarak, kapsamının genişletilip genişletilmeyeceğine karar verilecek.65 yaş üstündekilere 3 ayda birolarak ödenen maaş ile evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara yapılanödeme Ocak ve Temmuz'da memur maaşlarına yapılacak artışla yükselecek.45 yaş altı çalışanlara yönelik(BES) otomatik katılım, bugünden itibaren 50-99 arası çalışanı olan işyerleri ile mahalli idareler ve KİT çalışanlarını kapsadı. 10-50 çalışanı olan firmalarda kiler de 1 Temmuz'da katılacak. Asgari ücret , çocuk sayısına ve eş durumuna göreilearasında uygulanacak. Asgari ücretteki artışla çalışanların her ay aldığı Asgari Geçim İndirimi 18,9- 32,13 lira artışla 152,21 ile 258,76 lira aralığına çıkacak. İşsizlik maaşında taban 805,63 liraya, tavan da bin 611 lira 28 kuruşa yükselecek.İstihdam seferberliği, yeni teşviklerle sürecek. Hedef, 2 milyonu aşkın kişiye iş yaratmak olacak. 3 ve daha az çalışanı olan imalat sektörü işyerlerinde ilave alınan 18-25 yaş arasındaki gençlerin maaş, sosyal güvenlik primi ve vergilerini 1 ay patronları, 1 ay devlet ödeyecek. Her sektöre istihdam desteği sağlanacak.