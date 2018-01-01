Yeni yıl yeni kazanç

■ 12 MİLYONUN AYLIĞI ARTIYOR: Yaklaşık 12 milyon emekli bu yıl 2 kez zam alacak. Maaşlarda Ocak'ta ve Temmuz'da artış yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon gösterecek. Memur emeklileri ise Ocak'ta yüzde 4, Temmuz'da yüzde 3.5 zam alacak. Ayrıca enflasyon farkı oluşursa, bu da maaşlara yansıtılacak. Maaşlarla birlikte her ay ödenen net aylıkların yüzde 4'ü oranındaki ek ödemeler de yükselecek. Emeklilerin Ocak zammında kesin oran bu hafta Çarşamba günü belli olacak.
■ YENİ EMEKLİYE PROMOSYON: Halen emekli olanlardan promosyonunu almamış olanlar, seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü verirse, ödemesini cebine koyabilecek. 2018'de emekli olanlar da bankaya başvurusunu yapar yapmaz promosyonunu alabilecek. Halen bankalar 600 liraya varan ödeme yapıyor. Bu kampanyaların sürmesi, imkanların çeşitlenmesi bekleniyor.
■ BÜYÜKANNE DESTEĞİ: Torunlarının bakımını üstlenen anneanne ve babaannelere aylık 425 lira destek verilmesini sağlayan 'Büyükanne Projesi'nde geçtiğimiz Mart'ta başlayan ve 1 yıl sürmesi planlanan pilot uygulama masaya yatırılacak. Uygulamanın sağladığı faydalara bakılarak, kapsamının genişletilip genişletilmeyeceğine karar verilecek.
■ YAŞLIYA YENİ GELİR: 65 yaş üstündekilere 3 ayda bir 754 lira olarak ödenen maaş ile evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara yapılan bin 27 liralık aylık ödeme Ocak ve Temmuz'da memur maaşlarına yapılacak artışla yükselecek.
■ OTOMATİK BES BÜYÜYOR: 45 yaş altı çalışanlara yönelik Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılım, bugünden itibaren 50-99 arası çalışanı olan işyerleri ile mahalli idareler ve KİT çalışanlarını kapsadı. 10-50 çalışanı olan firmalarda kiler de 1 Temmuz'da katılacak.
■ ASGARİ ÜCRET HERKESİ ETKİLEYECEK: Asgari ücret, çocuk sayısına ve eş durumuna göre bin 603 ile bin 710 lira arasında uygulanacak. Asgari ücretteki artışla çalışanların her ay aldığı Asgari Geçim İndirimi 18,9- 32,13 lira artışla 152,21 ile 258,76 lira aralığına çıkacak. İşsizlik maaşında taban 805,63 liraya, tavan da bin 611 lira 28 kuruşa yükselecek.
■ 2 MİLYON İLAVE İSTİHDAM: İstihdam seferberliği, yeni teşviklerle sürecek. Hedef, 2 milyonu aşkın kişiye iş yaratmak olacak. 3 ve daha az çalışanı olan imalat sektörü işyerlerinde ilave alınan 18-25 yaş arasındaki gençlerin maaş, sosyal güvenlik primi ve vergilerini 1 ay patronları, 1 ay devlet ödeyecek. Her sektöre istihdam desteği sağlanacak.
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