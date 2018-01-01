Türk Telekom’a 3 ödül birden

Türk Telekom International, uluslararası alanda sektörünün en prestijli etkinliklerinden olan The Global CarrierAwards 2017'de 3 ödül aldı. Türk Telekom'un uluslararası toptan ses, data altyapı satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu iştiraki Türk Telekom International, 'En İyi Doğu Avrupa/BDT ToptanTaşıyıcı' ve 'En İyi Müşteri Deneyimi' ödüllerine layık görüldü. SEA-ME-WE 5 Konsorsiyumu'nun üyesi olan şirket, The Global Carrier Awards etkinliğinde de 'Enİyi Deniz Altı İnovasyonu' (Best Subsea Innovation) ödülüne de hak kazandı.
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