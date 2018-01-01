Kadro büyüyor

■ YENİ GELİR: Memur maaşlarına Ocak'ta 4, Temmuz'da yüzde 3.5 zam yapılacak. Ayrıca enflasyon farkı ihtimali de var. Bazı kamu görevlilerine toplu sözleşme kapsamında ek zam da yapılacak. Memurların aile yardımı da Ocak ve Temmuz'da yükselecek. Halen eş yardımı 219,17 lira, çocuk yardımı ise 0-6 yaş arası için 51.35, 6 yaş üstü için 25,68 lira olarak uygulanıyor.
■ 115 BİN KİŞİYE MEMURLUK: Kamuya 110 bin yeni memur alınacak. 5 bin engelli kamu kurumlarında göreve başlayacak.
■ İŞÇİ KADROSU BÜYÜYECEK: Yarından itibaren kamu kurumları ve belediyelerde görev yapan 1 milyonu aşkın taşeron işçiye kadro süreci başlayacak, 3 ayda işlemler tamamlanacak. Kamuda çalışan işçilere geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye 4 parça olarak ödenecek. 4C'liler 4B'li olacak, mevsimlik işçilerin çalışma süreleri 4 ay uzatılacak.
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