e-Devlet Avrupa’ya damga vurdu

Avrupa Komisyonu'nun 'e-Devlet Kıyaslama Raporu'nun 2017 sayısında Türkiye, 18 e-devlet uygulaması ileiyi örnek olarak gösterildi. 34 ülkenin değerlendirildiği raporda; en fazla iyi uygulama örneği olan ülke, 18 sistem ile Türkiye olurken; Türkiye'yi 11 iyi uygulama ile Avusturya, 7 iyi uygulama ile İtalya, 6 iyi uygulama ile Malta, 5 uygulama ile Portekiz ve 4'er uygulama ile Norveç ve Letonya takip etti. İyi örnekler arasında; UYAP SMS Bilgi Sistemi, icra malları e-satış portalı, spor bilgi sistemi, e-yazışma, e-tebligat, yeni kimlik kartı, MERSİS, görüntülü çağrı merkezi, sosyal yardım bilgi sistemi, e-nabız, e-okul, e-kayıt gibi uygulamalar var.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.