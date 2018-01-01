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e-Devlet Avrupa’ya damga vurdu

e-Devlet Avrupa’ya damga vurdu
Avrupa Komisyonu'nun 'e-Devlet Kıyaslama Raporu'nun 2017 sayısında , 18 e-devlet uygulaması ile iyi örnek olarak gösterildi. 34 ülkenin değerlendirildiği raporda; en fazla iyi uygulama örneği olan ülke, 18 sistem ile Türkiye olurken; Türkiye'yi 11 iyi uygulama ile Avusturya, 7 iyi uygulama ile İtalya, 6 iyi uygulama ile Malta, 5 uygulama ile Portekiz ve 4'er uygulama ile Norveç ve Letonya takip etti. İyi örnekler arasında; UYAP SMS Bilgi Sistemi, icra malları e-satış portalı, spor bilgi sistemi, e-yazışma, e-tebligat, yeni kimlik kartı, MERSİS, görüntülü çağrı merkezi, sosyal yardım bilgi sistemi, e-nabız, e-okul, e-kayıt gibi uygulamalar var.


■ Barış ŞİMŞEK
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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