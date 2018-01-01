Çılgın projelerin ihaleleri yapılacak

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, bu yılın ulaştırmada çılgın projelerin dönemi olacağını söyledi. 3. Havalimanı'nın yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını söyleyen Bakan Arslan, Kanal İstanbul ve 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin de ihalesinin yapılacağını anlattı. Arslan, Kanal İstanbul'la ilgili seçilen proje alanı üzerinde detaylı modelleme ve saha etüdü çalışmaları da yapıldıktan sonra nihai şeklin verileceğini belirterek, "Yap-işlet-devret gibi modeller çerçevesinde alternatif finans modelleri de çalışılıyor. Yılın ilk çeyreğinde mühendislik, ilk yarısında finans modelleri ve etüt proje çalışmaları tamamlanarak, projenin yapım ihalesine çıkacağız" dedi.
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