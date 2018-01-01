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lerin ihaleleri yapılacak

Çılgın projelerin ihaleleri yapılacak
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, bu yılın ulaştırmada lerin dönemi olacağını söyledi. 3. Havalimanı'nın yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını söyleyen Bakan Arslan, ve 3 Katlı Büyük Tüneli'nin de ihalesinin yapılacağını anlattı. Arslan, Kanal İstanbul'la ilgili seçilen proje alanı üzerinde detaylı modelleme ve saha etüdü çalışmaları da yapıldıktan sonra nihai şeklin verileceğini belirterek, "Yap-işlet-devret gibi modeller çerçevesinde alternatif finans modelleri de çalışılıyor. Yılın ilk çeyreğinde mühendislik, ilk yarısında finans modelleri ve etüt proje çalışmaları tamamlanarak, projenin yapım ihalesine çıkacağız" dedi.


■ Barış ŞİMŞEK
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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