Borsada 5 yılın rekoru

Borsa İstanbul yatırımcısı, 2017'de ortalama yüzde 47.6 ile altın yatırımına göre 2 kat, dolar yatırımına göre ise 6 kat fazla getiri elde etti. BIST 100 Endeksi, 2017'de aylık bazda 10 ay yatırımcısının yüzünü güldürürken, sadece Eylül ve Kasım'da değer kaybetti. Yılın son günlerinde ralli yapan ve son işlem gününde tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 Endeksi, yıl içinde ilk kez 24 Nisan'da 93 bin 802 puanla tarihi yüksek seviyeye çıkarken, 2017'nin tamamında 29 kez kapanış rekoru kırdı. Yıllık bazda son 5 yılın en hızlı yükselişine imza atan Borsaİstanbul, 2017'yi 115 bin 333 puandan tamamladı. Endeks tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, Borsa İstanbul aynı zamanda dünyada en çok yükselenikinci piyasa oldu. 2017'de yüzde 77.7 yükselen Arjantin Borsası, dünya sıralamasında ilk sırada yer aldı.
YABANCI HÜCUM ETTİ
Yabancı ilgisinin katlanarak devam ettiği borsaya sermaye girişinde 5 yılın rekoru kırıldı. Yılın son haftası hariç, borsaya toplam yabancı girişi, 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 308 artarak 3.2 milyar doları aştı. Türkiye'nin cazibesini korumasının etkisiyle, tahvil-bono piyasasına da yabancı girişi, 2016 yılına göre yaklaşık 12 kat artarak 7.1 milyar dolara çıktı. Böylece 2017'de toplam yabancı sermaye girişi 10.3 milyar doları geçti.
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