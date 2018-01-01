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Aralık’ta cirolar yüzde 80 arttı

Aralık’ta cirolar yüzde 80 arttı
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, yeni yıl alışverişlerinin perakende satışları artırdığını belirterek, "Yeni yıl öncesi yapılan yılbaşı alışverişleri sayesinde Aralık ayı ciroları en az yüzde 20 olmak üzere yüzde 80'e varan oranlarda arttı" dedi. Yeni bir yıla herkesin yeni umutlarla ve olumlu beklentilerle girdiğini kaydeden Sinan Öncel, bu olumlu beklentilerin ve duyguların bir yansıması olarak yıl başlarında yoğun bir hediyeleşme trafiği yaşandığını ifade etti.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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