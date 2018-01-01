Aralık’ta cirolar yüzde 80 arttı

Birleşmiş Markalar Derneği(BMD) Başkanı Sinan Öncel, yeni yılalışverişlerinin perakende satışları artırdığınıbelirterek, "Yeni yıl öncesi yapılan yılbaşıalışverişleri sayesinde Aralık ayı ciroları enaz yüzde 20 olmak üzere yüzde 80'e varanoranlarda arttı" dedi. Yeni bir yıla herkesinyeni umutlarla ve olumlu beklentilerlegirdiğini kaydeden Sinan Öncel, bu olumlubeklentilerin ve duyguların bir yansımasıolarak yıl başlarında yoğun bir hediyeleşmetrafiği yaşandığını ifade etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.