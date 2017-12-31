Muhasebecilere yeni tarife

Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin 2018'de uygulayacakları asgari ücret tarifesi belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; 1 Ocak'tan itibaren meslek mensupları, firmanın bulunduğu il, çalıştırılan işçi sayısı, tutulan defterin türü ve sektörler dikkate alınarak 56 ile bin 3 lira arasında değişentutarlarda defter ücreti alacak. İşletme sahipleri yıllık gelir vergisi beyannamesi için 84 lira ile 428 lira arasında, kurumlar vergisi beyannamesi için 337 lira ile 428 lira arasında, diğer beyannameler için 21 lira ile 288 lira arasında ücret ödeyecek.
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