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Dar gelirliye

Dar gelirliye konut
Hükümet dar gelirlileri ev sahibi yapmak için yeni bir sistem uygulamaya başlıyor. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, dar gelirlilerin tasarruflarıyla sahibi olmalarını sağlamaya dönük 'Yapı Tasarruf Sandığı' sistemiyle ilgili çalışma yaptıklarını açıkladı. Sistem ile dar gelirlilerin para biriktirerek konut sahibi olmaları ve aynı zamanda da bir tasarruf imkanının kolaylaştırılmasının amaçlandığını anlatan Akben, "Çalışmalar hemen hemen tamamlandı. 2018'de bu sistemin faaliyete geçmesini bekliyoruz" dedi. Sistem ile tüketiciler, belli süre tasarruf yapacak ve bu sandıktan piyasaya göre daha düşük faizli konut kredisi kullanacak. Kredi kullanırken önceden belirlenmiş olan sabit faiz oranıyla işlem sağlanacak. Yapı Tasarruf Sandığı sistemi kapalı havuz sistemi olduğundan dalgalanmalardan etkilenmeyecek. Kredilerini erken ve cezasız kapatabilecek.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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