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ve harçlara yeni tarife

Vergi ve harçlara yeni tarife
Bazı ve harçlar, Maliye Bakanlığı'nın 2018 yılı için yüzde 14.47 olarak belirlediği yeniden değerleme oranında artırıldı. 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 175.5 liradan 200.8 liraya, 2 yıllıklarda ise 286.4 liradan 327.8 liraya çıkacak. Gelecek yıl, A sınıfı sürücü belgesi harcı 164.4 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 495.7 lira olarak uygulanacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre, otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları torba yasadaki tarifeler üzerinden uygulanacak.
Etiketler:
  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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