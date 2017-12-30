Türkiye gelişiyor kentler dönüşüyor

GÜVENLİ VE YEŞİL ALAN
Vatandaşların depreme karşı daha güvenli ve daha nitelikli konutlarda yaşamasını sağlayacak olan kentsel dönüşüm, gayrimenkul sektörü için yeni iş alanları da yarattı. Öte yandan dönüşüm; yeni trendleri kentlere taşımak, daha akıllı, çevreci ve enerji tasarruflu yaşam alanları için de bir fırsat olacak. Şimdi hem gayrimenkul şirketleri hem de vatandaşlar 2018'de kentsel dönüşümün yeni düzenlemelerle daha verimli ve işler hale gelmesini bekliyor. Yerel yönetimler ve şirketler, kentsel dönüşümde kilit rol oynayacak 'rezerv alan' sorununun bir an önce çözülmesini, vatandaş ise binasını dönüştürürken, daha fazla finansal ve hukuksal destek görmek istiyor.
DEV PROJELER YAPILIYOR
Gayrimenkul sektörünün temsilcileri, Türkiye'de dönüşüm bekleyen 7.5 milyon konut olduğunu belirterek bunun konut sektörünü en az 20 yıl daha canlı tutacağını söylüyor. Bu potansiyeli, en iyi şekilde değerlendirmek isteyen şirketler, Türkiye'nin hemen hemen her kentinde, yerel yönetimlerin desteğini de alarak dev projeler hayata geçiriyor. Daha 10 yıl öncesine kadar, boş arazilerde yapılan birkaç yüz konutluk siteler bile, yatırımı zor ve büyük projeler olarak nitelenirken, bugün kat maliki sayısı 5-10 binleri, konut sayısı 20 binleri bulan, adeta mahalle büyüklüğünde projeler hayata geçiriliyor. Milyonlarca aile, kentsel dönüşüm sayesinde mutlu bir hayatın da kapısını aralayacak. Araştırmalara göre, vatandaşların yüzde 89'u kentsel dönüşüme destek verdi.
6.5 MİLYON BİNA YENİLENECEK
Türkiye'de 50 şehirde 135 milyon metrekare riskli alan var ve bu alanlarda 240 proje ilk etapta çok beğenildi. 50 şehirde de yeşil alanların ağırlıkta olduğu projeler, büyük beğeni topladı. Vatandaşlar da projelerin bir an önce bitirilmesi için sürecin hızlandırılması gerektiğini söyledi. İşte rakamlarla kentsel dönüşüm:
18 Milyon: Türkiye'deki yaklaşık 18 milyonu aşan yapı stoğunun yüzde 67'sinin ruhsatsız ve kaçak, yüzde 60'ının ise 20 yaşın üzerindeki konutlardan oluştuğu tahmin ediliyor.
6,5 Milyon: 2012 yılında çıkarılan 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası ile birlikte ilk etapta yapıların 6,5 milyonunun yenilenmesi hedeflendi.
884 Milyar lira: Kentsel dönüşümün maliyeti.
20 Yıl: Dönüşüm için öngörülen süre. tabii bu süre kentsel dönüşümün Türkiye'nin her noktasında tamamlanmış hali.
1,7 Milyon: Riskli alanlarda yaşayan toplam vatandaş sayısı.
3,9 Milyon: İstanbul'da 2015 itibariyle konut sayısı. Bina sayısı ise 1 milyon 900 bin. Mevcut yapı stokunun yaklaşık yüzde 40'ı deprem ömrünü tamamlamış durumda.
İlk 5 yıl için 75 milyar lira: Kentsel dönüşümde kaynak sorununu çözmek için yeni bir çalışma yapılıyor. 5 yılda sektöre 75 milyar lıralık kaynak aktarılması kararlaştırıldı. Bu rakamın alt yapısı da tamamlandı.
2 Milyon: Kentsel dönüşüm sayesinde 2 milyon kişi istihdam edilecek. Ayrıca inşaat ile en az 200 alt sektör güçlenecek.
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