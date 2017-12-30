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sayısı rekora koşuyor

Turist sayısı rekora koşuyor
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Rusya'dan gelen lerdeki yükselişin etkisi ile yılın 11 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 27.7 artışla 30.7 milyon oldu. Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22.13 artışla 1 milyon 652 bin 795 yabancı ziyaretçi 'de ağırlandı. Ocak- Kasım döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralaması yine değişmedi. Rusya 4 milyon 647 bin 162 ziyaretçi ile birinci, Almanya 3 milyon 451 bin 897 ziyaretçi ile ikinci, İran ise 2 milyon 314 bin 656 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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