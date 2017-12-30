Turist sayısı rekora koşuyor

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Rusya'dan gelen turistlerdeki yükselişin etkisi ile yılın 11 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 27.7artışla 30.7 milyon oldu. Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22.13 artışla 1 milyon 652 bin795 yabancı ziyaretçiTürkiye'de ağırlandı. Ocak- Kasım döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralaması yine değişmedi. Rusya 4milyon 647 bin 162 ziyaretçi ile birinci, Almanya 3 milyon 451 bin 897 ziyaretçi ile ikinci, İran ise 2 milyon 314 bin 656 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.