Sosyal devrim

hayatına 2018 yılı damgasını vuracak. Hem çalışanları hem işsizleri hem de işverenleri ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanacak. Taşeron işçiler sürekli işçi, 4C'liler de 4B kadrosuna geçerken, mevsimlik işçilerin çalışma süresi uzatılacak. Yine yeni yıl da 110 bin kişiye memurluk yolu açılacak. İstihdam seferberliği yeni teşviklerle devam edecek. Böylece işsizler işe, personel alımı yapan işverenler de önemli desteklere kavuşacak. Yeni yılda ayrıca gelirler de artacak. İşte 2018'de bizi bekleyen yenilikler:1 milyonu aşan taşeron işçiler, 4C'liler ve mevsimlik çalışanlar muradına erecek. 4C statüsünde çalışmakta olan geçici personel,statüsüne geçirilecek. 4C statüsü kaldırılacak. Mevsimlik geçici işçilerin en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri, kuruluşların talebi üzerineKamu kurumlarında ve belediyelerde görev yapan taşeron işçiler de sürekli işçi kadrosunda istihdam edilecek. Kadro için başvuru süresi'ta başlayacak.süre olacak. Sınav dahil kadroya geçişe ilişkin süreçiçinde sonuçlandırılacak. Kamu kurumlarında çalışan 450 bin taşeron işçi,'nun 4D statüsünde istihdam edilecek. Belediyelerde personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında çalışanların tamamı da belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi kadrolarına alınacak. Kamuda çalışan taşeron işçilere geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye 4 parça olarak ödenecek. Bu tutar halen brütBu tutar, asgari ücretteki artışla yükselecek.yıl başlatılan istihdam seferberliği, 2018'de yeni teşviklerle devam edecek. Hedef,yaratmak olacak. İşte işsizi ve işvereni sevindiren teşvikler:İmalat sektöründe faaliyet gösteren ve ustalık belgesi olan işyerlerine, istihdam ettikleri genç işçiler için ekstra destek verilecek. 3 ve daha az çalışanı olan imalat sektörü işyerlerinde mevcut çalışan sayısına ek olarak ilave istihdam ettiklerimaaş, sosyal güvenlik primi ve vergileritarafından ödenecek. Böylece, Ocak ayında işe alınan işçi için devlet gelecek yıl bugünkü asgari ücret üzerinden yıllıkdestek sağlayacak.İmalat ve bilişim sektörlerinde prime esas kazanç üzerinden teşvik sağlanacak. 2017'de geçerli asgari ücret üzerinden hesaplandığında; bu sektörlerde alınacak her bir işçi için aylık en azverilecek, brüt ücretikadar olan işçiler için verilecek aylık teşvik tutarıkadar çıkabilecek. Yeni asgari ücretle bu destekler artacak.Diğer sektörlerde ise her bir işçi için aylık teşvik tutarı asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Teşvik, asgari ücretin yüzde 34.5'i kadar prim ile asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisinin toplamı kadar olacak. 2017'deki asgari ücrete göre 773 lira olan bu tutar, yeni yılda yükselecek.İstihdam teşvikleri,'ye kadar uygulanacak. Teşvikten yararlanma süresi her bir işçi için en fazlaolacak. Gençler, kadınlar ve engelliler için bu süreolarak belirlendi.olmak isteyenlere müjde geldi. 2018'de alınacak memur sayısı artırıldı. Kamu kurumlarına yeni yılda 110 bin memur alımı gerçekleştirilecek.36 bin sağlık personeli alacak.da 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirecek.'nda çeşitli hizmetlerde çalışmak üzere zabıt katibi, infaz koruma memuru gibi 15 bin yeni personel istihdam edilecek. Ayrıca eksik imam ihtiyacını karşılamak üzere'na 9 bin 500 kadro verilecek. Bu kadrolara atanacaklar; imam, müezzin ve Kur'an öğretisi olarak buralarda çalışacaklar. Yurt sayısındaki artışa paralel olarak personel sayısı da artırılacak.'nun ihtiyacı olan 10 bin 900 personel 2018'de işe başlatılacak. Üniversitelere 4 bin, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 2 bin ve üniversite hastanelerine 7 bin yeni personel alınacak.