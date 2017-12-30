Sosyal devrim

90 GÜNDE KADRO TAMAM
Sayıları 1 milyonu aşan taşeron işçiler, 4C'liler ve mevsimlik çalışanlar muradına erecek. 4C statüsünde çalışmakta olan geçici personel, 4B sözleşmeli personel statüsüne geçirilecek. 4C statüsü kaldırılacak. Mevsimlik geçici işçilerin en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri, kuruluşların talebi üzerine 4 ay kadar daha uzatılabilecek. Kamu kurumlarında ve belediyelerde görev yapan taşeron işçiler de sürekli işçi kadrosunda istihdam edilecek. Kadro için başvuru süresi 2 Ocak'ta başlayacak. 10 gün süre olacak. Sınav dahil kadroya geçişe ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak. Kamu kurumlarında çalışan 450 bin taşeron işçi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4D statüsünde istihdam edilecek. Belediyelerde personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında çalışanların tamamı da belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi kadrolarına alınacak. Kamuda çalışan taşeron işçilere geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye 4 parça olarak ödenecek. Bu tutar halen brüt 4 bin 628 lira. Bu tutar, asgari ücretteki artışla yükselecek.
6 AY MAAŞ DEVLETTEN
Bu yıl başlatılan istihdam seferberliği, 2018'de yeni teşviklerle devam edecek. Hedef, 2 milyonu aşkın kişiye iş yaratmak olacak. İşte işsizi ve işvereni sevindiren teşvikler:
İmalat sektöründe faaliyet gösteren ve ustalık belgesi olan işyerlerine, istihdam ettikleri genç işçiler için ekstra destek verilecek. 3 ve daha az çalışanı olan imalat sektörü işyerlerinde mevcut çalışan sayısına ek olarak ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş arasındaki gençlerin maaş, sosyal güvenlik primi ve vergileri 1 ay patronları, 1 ay devlet tarafından ödenecek. Böylece, Ocak ayında işe alınan işçi için devlet gelecek yıl bugünkü asgari ücret üzerinden yıllık 12 bin 528 lira destek sağlayacak.
İmalat ve bilişim sektörlerinde prime esas kazanç üzerinden teşvik sağlanacak. 2017'de geçerli asgari ücret üzerinden hesaplandığında; bu sektörlerde alınacak her bir işçi için aylık en az 773 lira verilecek, brüt ücreti 4 bin 740 liraya kadar olan işçiler için verilecek aylık teşvik tutarı bin 540 liraya kadar çıkabilecek. Yeni asgari ücretle bu destekler artacak.
Diğer sektörlerde ise her bir işçi için aylık teşvik tutarı asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Teşvik, asgari ücretin yüzde 34.5'i kadar prim ile asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisinin toplamı kadar olacak. 2017'deki asgari ücrete göre 773 lira olan bu tutar, yeni yılda yükselecek.
İstihdam teşvikleri, 31 Aralık 2020'ye kadar uygulanacak. Teşvikten yararlanma süresi her bir işçi için en fazla 12 ay olacak. Gençler, kadınlar ve engelliler için bu süre 6 ay daha uzun olarak belirlendi.
110 BİN MEMUR ALINACAK
Memur olmak isteyenlere müjde geldi. 2018'de alınacak memur sayısı artırıldı. Kamu kurumlarına yeni yılda 110 bin memur alımı gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı 36 bin sağlık personeli alacak. Milli Eğitim Bakanlığı da 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirecek. Adalet Bakanlığı'nda çeşitli hizmetlerde çalışmak üzere zabıt katibi, infaz koruma memuru gibi 15 bin yeni personel istihdam edilecek. Ayrıca eksik imam ihtiyacını karşılamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 kadro verilecek. Bu kadrolara atanacaklar; imam, müezzin ve Kur'an öğretisi olarak buralarda çalışacaklar. Yurt sayısındaki artışa paralel olarak personel sayısı da artırılacak. Kredi Yurtlar Kurumu'nun ihtiyacı olan 10 bin 900 personel 2018'de işe başlatılacak. Üniversitelere 4 bin, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 2 bin ve üniversite hastanelerine 7 bin yeni personel alınacak.
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