Perakende sektörü 2018’e hazır

Türkiye, kurulan her tuzağı alt etti. Ekonomik anlamda büyük bir ilerleme kaydetti. Yerli ve yabancı turistler AVM’leri şenlendirdi. 2017’de AVM’de yapılan alışverişler yüzde 40 artış gösterdi... 2018 hedefi ise büyüdü
Kanlı darbe girişimi, kurulan ekonomik tuzaklar vız geldi. Türkiye, kendisine kurulan ekonomik ve askeri tuzakları birer birer alt etti. Ekonomik emin adımlarla ilerledi. Üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 büyüyerek listenin başına yerleşti. Dünya ülkelerini geride bırakıp, ekonomik anlamda işadamları ve sanayicilere güven verdi. Türk halkı da ülkesine ve ekonomisine güvendi. Özellikle AVM ciroları bu dönemde büyük artış gösterdi. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, alışveriş merkezlerinin 2017 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 110 milyar liralık bir ciroya ulaşacağını söyledi. 2018 yılı ciro öngörülerinin ise 125 milyar lira olacağı bilgisini verdi. 2017 yılını değerlendiren ve 2018 yılı için öngörülerini açıklayan Belgü, kategori bazında bakıldığında en yüksek artışın "teknoloji" kategorisinde yaşandığına değindi.
2 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ
2017 yıl sonu itibarıyla 2 milyarın üzerinde kişinin AVM'leri ziyaret ettiğini belirten Bengü, bu sayının 2018 yılında 2,1 milyar ziyaret sayısına erişilebileceğini ifade etti. Perakende sektörünün toplam istihdamının şu anda yaklaşık 480 bin kişi olduğunu ve bu sayının gelecek yıl sonuna kadar ortalama 520 bin kişiye ulaşabileceğini aktaran Belgü, "Türkiye'deki toplam AVM sayısı şu anda 395 ve bu AVM'lerin toplam kiralanabilir alanı yaklaşık olarak 11,9 milyon metrekare. Gelecek yıl 405-410'a yükseleceğini öngörüyoruz" dedi. Alışveriş merkezlerinin 2017 yılı sonu itibarıyla geçen yıla göre yüzde 17 artışla yaklaşık 110 milyar TL'lik bir ciroya ulaşacağı öngörüsünde bulunan Belgü, "Geçen seneyle bu sene arasında ciddi bir ciro artışı var. Bunun iki sebebi var. Biri; işler iyi gidiyor, diğeri de geçen sene işler 15 Temmuz'dan dolayı çok etkilenmişti. 2018 yılı ciro öngörümüz ise 125 milyar TL" şeklinde konuştu. Belgü, "Türk tüketicisi harcamaya, Türk ekonomisi büyümeye devam ediyor. AVM'ler de büyümeye devam edecek" dedi.
ONLİNE ALIŞVERİŞEYOĞUN İLGİ Türk halkı, ekonomisine güvendi. AVM'lere akın etti. Perakendecilik sektörü gelişti. AVM ciroları da artış gösterdi. Tüketiciler online alışverişe de yöneldi. Ocak-Ekim 2017'de yapılan incelemede, geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen online alışveriş rakamlarının katlandığı gözlemlendi. Öyle ki 2017'de yapılan online alışverişlerin geçen yıla kıyasla yüzde 44 arttığı belirlendi. 2017 yılında en fazla online alışveriş yapan yaş grubu 26-35 yaş aralığındakiler oldu. 'Online'da en fazla tercih edilen ürün olan tişört, en çok bu yaş grubu tarafından satın alındı. İstanbul, 55 yaş üstünün en çok alışveriş yaptığı il olarak dikkati çekti. Geçen yıla göre online alışveriş alışkanlıklarında mevsimsel bazda ciddi değişiklikler yaşandı. 2016'da en çok online alışveriş Haziran ayında gerçekleşirken, 2017'de en çok online alışveriş Ocak ayında oldu. Bu yılın Ocak ayında yapılan işlem adedi 2016'ya göre yaklaşık 2 kat arttı.
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