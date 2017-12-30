Otomotiv tam gaz

Otomotiv Distribütörleri Derneği rakamlarına göre 2017'de otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 1 milyon adede ulaştı. 2017 satış rakamlarında sürekli olarak zirvede yer alan Renault yılı da birinci olarak tamamladı. 100 bin sınırını 10 ayda aşan Renault, ciddi bir başarıyı yakaladı. Volkswagen satış rakamlarında Fiat ile başa baş bir mücadeleye girdi. İki markanın da araçları 110 bin sınırına ulaştı. Ford ise 100 sınırında kalarak ilk üç sıranın dışında yer aldı ve podyuma çıkamadı. Bu dört markanın ardından diğer markalar satış rakamları farkı bir hayli açıldı. Hyundai, Dacia ve Opel 50 bin barajında ancak kalabildi. Geçtiğimiz yıl 50 bini geçen Toyota ise bu yıl hayal kırıklığına uğradı. Peugeot ise Toyota ile rekabete girerek 40 bin sınırı civarına ulaştı. 2017'de yaklaşık 70 adet elektrikli ve 4 bin adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
HAFİF TİCARİDE VANLAR ZİRVEDE
Dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,1 olurken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 60,1'e yükseldi. 2017 sonu otomobil pazarı segmentinin yüzde 82,8'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 52,0 pay alan C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50 ile sedan otomobiller oldu. 2017 sonu itibari ile hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adedine yüzde 70,1 pay ile van, ardından yüzde 12,0 pay ile kamyonet, yüzde 9,0 pay ile minibüs ve yüzde 8,8 pay ile pick-up yer aldı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) rakamlarına göre, 2017'ye ait üretim, ihracat ve pazar verileri, tarihi rekorları gösterdi. Açıklanan rakamlara göre; Türkiyeotomotiv sanayii, otomobil üretiminde 1 milyon adet barajınıaşarken, toplam otomotiv üretimi ve ihracatı ise 2016 yılı rakamlarını geride bıraktı ve tüm zamanların rekorunu kırdı.
TARİHİ BAŞARILARA İMZA ATTIK
2017'de toplam üretim yüzde 16,otomobil üretimi ise yüzde 24 gibi çokyüksek bir oranda arttı. Bu dönemde,otomobil ve ticari araç üretimi 2 milyonayaklaşırken, tek başına otomobil üretimiise 1 milyonun üzerinde gerçekleşti. Aynıdönemde üretim; ticari araçta yüzde 2, hafifticari araçta yüzde 1, ağır ticari araçta iseyüzde 18 artış kaydetti.Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatıdolar ve euro bazında da artış gösterdi.Otomotiv ihracatı 30 milyar dolarayaklaşırken; otomobil ihracatı neredeyseyüzde 50 artarak 12 milyar dolar seviyesineulaştı. Euro bazında bakıldığında iseotomobil ihracatı yüzde 48 artarak 10 milyareuro seviyesine yükseldi.2017'de otomotiv ve otomobil sektöründetarihi rekorlara imza atan Türkiye'nin2018'de ise bu rakamları katlayarak yenirekorları görmesi bekleniyor.
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