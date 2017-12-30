 ;
Yol Durumu
  1. Durmak yok yola devam
  2. Adres Türkiye

Number Van

Number Van
Son yıllarda İranlı lerin tatil için Van'ı tercih etmesi kente büyük canlılık kattı. Yılın ilk 9.5 ayında 388 bin 161 İranlı, Van'a gitti. Özellikle konserlerin yoğun olduğu Eylül ayı ile hafta sonlarında Van'a giden İranlılar, kentin ekonomisine büyük katkı sağladı. Van'a 70 kilometre uzaklıkta bulunan Saray İlçesi'ndeki Kapıköy'de tam donanımlı gümrük kompleksi binalarının inşaat çalışmalarının ise sürdüğü açıklandı. Gümrük kapısı kompleksinin bitmesiyle birlikte bölgenin ticaret ve turizm merkezi haline geleceği vurgulandı. 'ye giriş yapan İranlı turistler, Van'ın çok güzel bir şehir olduğunu söyledi. Her yıl 3-4 kez Van'a geldiklerini anlatan İranlı turistler, "Burada alışveriş yapıyoruz. Bol bol eğleniyoruz. Van bizim için çok güzel bir şehir. Van'ı çok seviyoruz ve hep gelmeye de devam edeceğiz. Gümrük kapısındaki alt yapı çalışanları biterse, girişler daha hızlı olur ve daha çok kişi giriş yapar. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştular. Bu arada İranlı turistler İstanbul'da da rekor kırdı. Türk markalarını seven İranlı turistler alışveriş merkezlerini doldururken, mağazalar da konseptlerinde bu ülkenin vatandaşlarına yönelik değişiklikler yapmak zorunda kaldı.
Etiketler: ,
  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar