Number Van

Son yıllarda İranlı turistlerin tatil için Van'ı tercih etmesi kente büyük canlılık kattı. Yılın ilk 9.5 ayında 388 bin 161 İranlı, Van'a gitti. Özellikle konserlerin yoğun olduğu Eylül ayı ile hafta sonlarında Van'a giden İranlılar, kentin ekonomisine büyük katkı sağladı. Van'a 70 kilometre uzaklıkta bulunan Saray İlçesi'ndeki Kapıköy'de tam donanımlı gümrük kompleksi binalarının inşaat çalışmalarının ise sürdüğü açıklandı. Gümrük kapısı kompleksinin bitmesiyle birlikte bölgenin ticaret ve turizm merkezi haline geleceği vurgulandı. Türkiye'ye giriş yapan İranlı turistler, Van'ın çok güzel bir şehir olduğunu söyledi. Her yıl 3-4 kez Van'a geldiklerini anlatan İranlı turistler, "Buradaalışveriş yapıyoruz. Bolbol eğleniyoruz. Van bizimiçin çok güzel bir şehir.Van'ı çok seviyoruz ve hepgelmeye de devam edeceğiz.Gümrük kapısındaki altyapı çalışanları biterse,girişler daha hızlı olurve daha çok kişi girişyapar. Buraya geldiğimiziçin çok mutluyuz" diye konuştular. Bu arada İranlı turistler İstanbul'da da rekor kırdı. Türk markalarınıseven İranlı turistleralışveriş merkezlerinidoldururken, mağazalar dakonseptlerinde bu ülkeninvatandaşlarına yönelikdeğişiklikler yapmakzorunda kaldı.
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