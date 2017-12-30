Konut satışı rekor kırdı

YÜZDE 7 ARTTI
Son 1.5 yılın en yüksek seviyesine ulaşan konut kredisi faizlerine rağmen, ev satışında adım adım rekora koşuluyor. Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin konut satış rekoru kırılarak, 1 milyon 341 bin 452 adet satış yapılmıştı. Gayrimenkul sektörü bu yılı Kasım ayında yaşanan yavaşlamaya rağmen 1.4 milyon konut satışıyla kapatmayı hedefliyor. Geçen yılın ilk 11 ayında 1 milyon 198 bin 740 adet düzeyinde bulunan toplam konut satışları da 2017'nin aynı döneminde 1 milyon 276 bin 342'ye yükseldi. Böylece bu yılın Ocak-Kasım döneminde toplam konut satışlarında yüzde 7 civarında artış görüldü. Gayrimenkul sektörünün önde gelen isimleri, özellikle yılın son çeyreğinde yoğunlaşan kampanyalar ve yeni proje tanıtımlarının 2017'de gelen satış rekorunun arkasındaki itici güç olduğunu söyledi.
FAİZ BELİRLEYİCİ
2018 yılında ise inşaat sektörünün yönünü, şu anda yüksek seyreden konut kredisi faiz oranlarının izleyeceği seyir ve kentsel dönüşüm belirleyecek. Gayrimenkul sektörünün temsilcileri, kentsel dönüşümün inşaat sektörüne kazandırdığı ivmenin, hayata geçirilmesi beklenen yeni düzenlemelerle 2018 yılında daha da artmasını bekliyor.
DÖVİZ ARTIŞI YABANCIYA YARADI
2017 yılında yabancı yatırımcıya yönelik yapılan yeni düzenleme ve teşviklerin meyveleri de 2018'de toplanacak. Döviz kurundaki artışa bağlı olarak, son dönemde daha kolay ve uygun fiyatlarla konut sahibi olan yabancı yatırımcılar, yeni yılda inşaat sektörünün itici güçlerinden birini oluşturacak. Körfez ülkelerinde yaşanan siyasi krizin Türkiye'deki konut satışlarını artırması da bekleniyor. İnşaatçılara göre; Türkiye'yi güvenli ve yaşaması kolay ülke olarak gören Körfez ülkelerinin vatandaşları, kendilerine sağlanan teşvikleri de kullanarak Türkiye'den konut almaya devam ederken, Rus vatandaşları yeni yılda Türkiye'ye daha fazla ilgi gösterecek.
SON 5 YILIN ZİRVESİ
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıkladığı konut satış istatistiklerine göre Kasım ayında 122 bin 732 konut satışı gerçekleşti. 11 ayda gerçekleşen toplam satış ise 1 milyon 276 bin oldu. Bu rakam, son 5 yılın en yüksek satışı olarak dikkat çekiyor. Öte yandan orta ve ortanın altında yoğun bir konut talebi olduğuna dikkat çeken inşaatçılar, buradaki talebin alıma geçmesi için konut kredi faizlerinin yüzde 1'in altına düşmesi gerektiği görüşünde. Sektör temsilcileri, son dönemde düşüş gösteren lüks konut talebinin ise yatırım amacıyla konut almak isteyen yerli ve yabancı yatırımcı tarafından destekleneceğini belirtiyor.
EN ÇOK IRAKLILAR EV ALDI
YABANCILARA yapılan konut satışlarında, Kasım'da 2 bin 152 ile geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21.4'lük artış yaşandı. Geçen yılın 11 ayında 16 bin 549 düzeyinde bulunan yabancılara yapılan satışlar, 2017'nin aynı döneminde 20 bin 70'e yükseldi. Yabancıya konut satışında 728 konut satışı ile ilk sırayı İstanbul alırken, 491 konut satışı ile Antalya ikinci, 142 konut satışı ile Bursa üçüncü sırada yer aldı. Irak vatandaşları ise en çok yatırım yapanlar arasında ilk sıraya yerleşti. Geçen ay Irak vatandaşları Türkiye'den 405 konut satın aldı. Yabancıya satıştaki yükseliş, gayrimenkul sektörünün Türk ekonomisine katkısının devam ettiğinin en önemli göstergesi olarak görülüyor.
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