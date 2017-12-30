Kanal İstanbul başlıyor

Kanal İstanbul stratejik öneme sahip. Boğaz'dan geçen ve tehlikeli madde taşıyan gemilerin İstanbul için tehlike oluşturmaması, Türkiye'nin milli güvenliğini ve vatandaşların hayatlarını tehlikeye atmaması, Boğaziçi trafiğini aksatmaması, dünyadaki örneklerine göre daha zor bir coğrafyada inşa edilmesi, rantı yüksek proje sahasında sebepsiz zenginleşmelere meydan vermeyecek şekilde gizlilik arz etmesi gibi hassasiyetleri gözettik.
Rekabeti sağlamak amacıyla Türkiye ve dünyada yeterliliği, güvenilirliliği tespit edilen, olabilecek makul sayıda müşavir firmayı proje ve danışmanlık hizmeti ihalesine davet ettik. Projenin etüt, proje ve danışmanlık hizmetleri işinin ihalesine 3 firma davet edildi. Yeterliliği olan firmalar katıldı ve Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. ihaleyi kazandı.
Dünyada yapay kanal örnekleri incelendiğinde benzerlerine göre çok daha farklı ve zor bir proje olan Kanal İstanbul'un uzman firmalarca yapılması büyük önem taşıyor.
Düz bir coğrafyadan geçen ve çeşitli zemin tabakalarından oluşmayan Süveyş Kanalı güzergahına göre Kanal İstanbul Projesi topoğrafya olarak daha zor bir coğrafyadan geçiyor. Bu durumda da Kanal İstanbul'un zemin etütlerinin (heyelan, yeraltı suyu, deprem gibi) çok yönlü olarak incelenmesi gerekiyor.
Projenin çevresel etkilerini değerlendirirken fay hatları başta olmak üzere geoteknik etkenlerin, Ege, Marmara ve Karadeniz arasındaki dengenin bozulmaması için tuzluluk oranı, su canlılarının göç durumu gibi konuların gelecekte bölgeyi nasıl etkileyeceği irdelenecek.
Yapımının gerçekleşmesi için mühendislik çalışmalarıyla birlikte Kanal'a entegre liman, lojistik gibi yapıların uzman ekipler tarafından belirlenerek, yapım işleri için finans modellerinin geliştirilmesi gerekiyor.
Mali yeterlilik kriterleri Kanal İstanbul projesi seçimlerinde önemli bir parametre oldu.
Proje için yapılan önceki çalışmalarda kesin olmayan alternatif kanal koridorları belirlendi. Bu koridorlar içinde en uygun koridor seçildikten sonra, projenin kesin güzergahı netleştirilecek.
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