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İşte Türkiye'nin

İşte Türkiyenin sondaj gemisi
Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği gemi, Çanakkale'ye geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Akdeniz'de sondaj yapmak için kullanacağı "Deepsea Metro-2" isimli gemi, dün Ege Denizi yönünden boğaza giriş yaptı. Türkiye'nin envanterine dahil edilecek gemiyle her yıl Karadeniz ve Akdeniz'de aktif sondaj faaliyetlerinde bulunulacak. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Ada'nın yegane sahibi gibi davranmakta ısrar ettiğini belirterek, "Tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine devam etmesi kabul edilemez bir durumdur" açıklamasını yaptı.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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