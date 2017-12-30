Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği gemi, Çanakkale'ye geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Akdeniz'de sondaj yapmak için kullanacağı "DeepseaMetro-2" isimli gemi, dün Ege Denizi yönünden boğaza giriş yaptı. Türkiye'nin envanterine dahiledilecek gemiyle her yıl Karadenizve Akdeniz'de aktif sondajfaaliyetlerinde bulunulacak. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Ada'nın yegane sahibi gibi davranmakta ısrar ettiğini belirterek, "Tek taraflıhidrokarbon faaliyetlerinedevam etmesi kabul edilemez birdurumdur" açıklamasını yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.