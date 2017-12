ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu , 2017'de yapılan dev projelerin süreceğini ve 2018 yılında çok önemli hizmetler yapılacağını söyledi. Bakanlık olarak 158 milyar TL yatırım yaptıklarını açıklayan Bakan Eroğlu, "Daha önce orman teşkilatı sadece orman alanlarında yangınla mücadele eder ve ağaç dikerdi, şimdi ise yolların kenarları, okullar, hastaneler ve her yerde ağaç dikiyor" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 180 günde 375 tesisin hizmete sokulduğunu açıklayan Bakan Veysel Eroğlu, ekledi: "Ülkede toplamda 2 milyon dekar araziyi sulamaya açtık. Sadece orman alanımız artmadı. Odun servetini de 1,2 milyar metreküpten aldık; yüzde 30 artışla 1,6 milyar metreküpe çıkardık. Diktiğimiz fidan sayısını 7 milyara yükselteceğiz." Sadece İstanbul lular'ı değil tüm Türkiye'yi heyecanlandıran İstanbul'a dev park projesi için de konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "New York Central Park var. Onun üç katı büyüklüğünde ve aşağı yukarı 8 bin 500 dekarlık alanda Kanuni Sultan Süleyman Ormanı'nı hazırladık. 7 kapısı ve 7 bahçesi olan, göleti, dinlenme mekanı ve kuşların bulunduğu muhteşem bir orman. Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü zaman 2018 yılında açılışını yapacağız" dedi. Bakan Eroğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "2023 yılı yani Cumhuriyetimiz'in kuruluşunun 100. yılına kadar dünyadaki her insan için bir fidan dikme seferberliğimiz başladı. 7 milyar fidanı toprakla buluşturacağız. Çok daha güzel bir Türkiye bırakmak için çalışıyoruz. 21 milyon fidan İstanbul için yetmez. Vatandaşa istediği kadar fidanı ücretsiz vereceğiz. Bu 21 milyon fidanı 2019 yılına kadar 30 milyona çıkarmak için çalışacağız. Şimdiden ilan ediyorum, 31 Aralık 2019 saat 16.59'a kadar, 30 milyon fidan İstanbul'da toprakla buluşmuş olacak." Türkiye'nin dört bir yanında bal ormanları kurulduğunu söyleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye, bal üretiminde dünyada 6. sıradan 2. sıraya yükseldi. Arkadaşlara talimat verdim; 31 Aralık 2019 saat 16.59'a kadar 5 bin köye gelir getirici orman kurulacak." Bakan Eroğlu, artık ormanların çoğunun tapuları olduğunu bu nedenle de ormanların işgal edilemeyeceğini de sözlerine ekledi.Bakanlık olarak son 15 yılda 158 milyar TL yatırım yaptık.2017 yılında; 79 il ziyaret edilmiş, ilçeler de dahil olmak üzere 151 program gerçekleştirilmiştir.79 il programında 16 milyar 800 milyon TL maliyetinde 950 tesisin temeli atılmış ve 10 milyon TL yatırım bedelli 575 tesisin açılışı gerçekleştirilmiştir.Netice olarak 2017'de 26 milyar 800 milyon TL maliyetinde 1.525 tesisin açılış ve temel merasimi yapılmıştır.2017 yılında 87.510 km yol kat edildi. Bu minvalde Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ülke genelinde en çok program yapan bakan olmuştur diyebiliriz.Son 15 yılda 4 milyar fidanı toprakla buluşturduk.2023 yılı sonuna kadar Dünya'daki her insan için ülkemizde bir fidan dikerek toplam 7 milyar fidanı toprakla buluşturmuş olacağız.Orman ve Su İşleri Bakanlığı, orman ve ağaç sevgisinin artırılması, yılbaşı çamı olarak kullanılan çam, göknar, ladin gibi ağaçların usulsüz bir şekilde ormanlardan temininin önüne geçilmesi maksadıyla her yıl olduğu gibi bu yılda "Ağaç Kesme Fidan Dik" sloganıyla vatandaşlara orman bölge müdürlükleri vasıtasıyla ücretsiz fidan dağıtacak.2003 – 2017 yıllarında DSİ tarafından sulamaya açılan sahaların istihdama katkısı 1,6 milyon kişi olmuştur.Ülkemizde Mayıs 2017 itibarıyla işsizlik oranı yüzde 10,2'dir (TÜİK). İşsiz sayısı ise 3 milyon 225 bindir.Ülkemizdeki işsiz sayısı sulama projeleri olmasaydı 4 milyon 25 bin kişi olacaktı.Deriner, Akköprü, Ermenek, Alpaslan, Borçka ve Obruk gibi baraj ve HES'lerin ürettiği enerji miktarı Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop olmak üzere 7 ilimizin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak kapasitede.Elektrik tüketimine HES'lerin katkısı yüzde 33, doğalgazın ise yüzde 28'dir. Başka bir deyişe evlerimizde yanan her 4 ampülden birinin elektrik tüketimi HES'lerden karşılanmaktadır.