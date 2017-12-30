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hırsızlığından sorumlu

İnternet hırsızlığından banka sorumlu
Bilgisayarına virüs gönderilerek şifresi ele geçirilen vatandaşın hesabından 2 bin lira üçüncü bir kişinin hesabına aktarıldı. Yargıtay, şifre ve parolanın davacının kusuru ile üçüncü kişilerce ele geçirildiğini ispatlayamayan bankanın sorumlu olduğuna hükmetti. Kararla birlikte, vatandaşın cılığı şifresi kullanılarak bilgisi ve izni dışında hesabından çekilen 2 bin lirayı banka ödeyecek. Yargıtay'ın aldığı bu karar diğer banka müşterileri için de emsal teşkil edecek.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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