İnternet hırsızlığından banka sorumlu

Bilgisayarına virüs gönderilerek şifresi ele geçirilen vatandaşın hesabından 2 bin lira üçüncü bir kişinin hesabına aktarıldı. Yargıtay, şifre ve parolanın davacının kusuru ile üçüncü kişilerce ele geçirildiğini ispatlayamayan bankanınsorumlu olduğuna hükmetti. Kararla birlikte, vatandaşın internetbankacılığı şifresi kullanılarak bilgisi ve izni dışında hesabından çekilen 2 bin lirayı bankaödeyecek. Yargıtay'ın aldığı bu karar diğer banka müşterileri için de emsal teşkil edecek.
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