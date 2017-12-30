Gelirler artacak

Memur maaşları Ocak'ta toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlanacak. Ayrıca 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, fark da verilecek. Ayrıca bazı kamu görevlilerine toplu sözleşme kapsamında ek zam yapılacak. Yılın bir diğer zammı Temmuz'da olacak. Temmuz'da maaşlara yüzde 3.5 zam ve 2018'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı verilecek.
Memurların aile yardımı da artacak. 2017'nin ikinci yarısında eş yardımı 219.17 lira, çocuk yardımı ise 0-6 yaş arası için 51.35, 6 yaş üstü için 25.68 lira olarak uygulandı. Bu tutarlar Ocak'ta ve Temmuz'da yükselecek.
ÖDEME DEĞİŞİYOR
Devlet, 65 yaş üstündekilere halen 3 ayda bir 754 lira maaş ödüyor. Bu tutar Ocak ve Temmuz'da memur maaşlarına yapılacak artışla yükselecek.
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara yapılan maaş desteği de artacak. Evinde yüzde 50 raporu olan engelli yakınına ya da yaşlısına bakana aylık bin 27 lira ödeniyor. Bu destek de Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşlarına yapılacak zamla artacak.
Yaklaşık 6 milyon asgari ücretlinin maaşı 1 Ocak'tan itibaren yükselecek.
İŞSİZE YENİ TUTAR
Asgari ücretteki artışla birlikte işsizlik maaşında taban ve tavan tutarlar da yükselecek. İşsizlik maaşı son 4 aylık ortalama brüt kazancın yüzde 40'ı oluyor. Ancak bağlanacak maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Binde 7.59'luk damga vergisi kesintisi dikkate alındığında, 2017'de işsizlere ayda en az 705 lira 60 kuruş, en çok bin 411 lira 20 kuruş ödeme yapıldı.
Tüm çalışanların maaşında işverenlerin yapacağı zammın yanı sıra bir artış daha olacak. Maaşlara her ay eklenen asgari geçim indirimi, asgari ücretteki artışla yükselecek.
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