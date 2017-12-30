Enerjide güven rüzgarı esti

Rüzgarda bu hafta gerçekleşen kapasite yarışmalarında rekor eksi fiyatlara ulaşıldı. 4 gün süren yarışmalarda en yüksek kapasiteleri kazananlar ve en düşük eksi fiyatlar Almanya ve Fransa gibi ülkeler ağırlıklı olmak üzere yabancı ortaklı şirketlerden geldi. 32 bölge için kıyasıya geçen rüzgar ihalelerinde 76 proje için 2 bin 110megavatlık bir kapasite tahsisi gerçekleşti. Toplamda 2.5 milyar dolarlık yatırımın öngörüldüğü projelerde birçok bölgede yatırımcıların eksi fiyatlar vermesi dikkat çekti. En yüksek teklif Ardahan bölgesi için Ceres Elektrik'ten geldi.
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