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ye çifte

Yaklaşık 12 milyon , hem Ocak’ta hem Temmuz’da alacak. alma imkanı da devam edecek...

Emekliye çifte zam
Yaklaşık 12 milyon ye 2018'de çifte var. Maaşlar hem Ocak'ta hem de Temmuz'da artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 4, Temmuz'da yüzde 3.5 zam alacak. Ayrıca bu aylarda enflasyon farkı ihtimali de var. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketine göre 2017'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 5.52 çıkabilir. Bu durumda SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammı oranı yüzde 5.52 olacak. Memur emeklileri de yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 1.52 enflasyon farkı alabilecek. Emeklilerin Temmuz zammına ilişkin öngörü ise 2018 Yılı Programı'nda yer aldı. Program'da, bir önceki 6 aylık enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz'da maaşlarının yüzde 4.02 artırılacağının öngörüldüğü belirtildi. Programda, memur emeklilerinin ise yüzde 3.5 zam + yüzde 0.02 enflasyon farkı alabileceği kaydedildi.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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