Emekliye çarşamba zammı

Yaklaşık 12 milyon emekli, 2018 yılının ilk zammını Ocak'ta alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, memurların ve memur emeklilerinin de ne kadar enflasyon farkı alacağı 3 Ocak Çarşamba günü belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, yaklaşık 9 milyon SSKve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı olacak. Bu veri ayrıca memurların ve memur emeklilerinin ne kadar enflasyon farkı alacağını gösterecek.
NE ZAMAN ÖDENECEK
Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alabilmesi için 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyor. Aşan kısım, enflasyon farkı olacak. 5 aylık (Temmuz-Kasım) enflasyonun yüzde 4.97 çıkması, memurların ve memur emeklilerinin fark alabileceğini gösterdi. Hatta beklenti anketine göre, yüzde 1.52'lik enflasyon farkı olabilecek. Memur emeklileri, enflasyon verileri bekleneceği için Ocak'ın 1'i ile 5'i arasında maaşlarını zamsız olarak alacak. Zam farkları daha sonradan duyurulacak tarihte hesaplara yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaş ödeme günlerinde zamlı paralarına kavuşacak. Memurlar da Ocak ayının 15'inde maaşlarını zamlı olarak alacak.
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