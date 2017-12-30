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2017’ye rekorla veda etti

Borsa 2017’ye rekorla veda etti
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılın son işlem gününde 115 bin 840 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra, günü yüzde 0.74 değer kazancıyla 115 bin 333 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 852,56 puan artarak kapanış rekorunu 115 bin 333 puana taşırken, toplam işlem hacmi 5.6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0.60, holding endeksi yüzde 1.10 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2.20 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0.62 ile gıda, içecek oldu.
Etiketler:
  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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