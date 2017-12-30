Asgari ücret 1603 TL

Asgari ücret 1 Ocak’ta yüzde 14.2 artışla net bin 603 liraya yükselecek. Tüm çalışanlara her ay ödenen asgari geçim indirimi en az 152,18, en çok 258,70 liraya çıkarken; işsizlik maaşında tavan bin 610 lira olacak
Asgari ücret, 1 Ocak'tan itibaren zamlı olacak. Yaklaşık 6 milyon asgari ücretlinin 2018 yılı zammı dün belirlendi. AsgariÜcret Tespit Komisyonu, Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptığı son toplantıda, yeni asgari ücreti karara bağladı. Buna göre, 2018 yılında net asgari ücret yüzde14.2 artışla bin 603lira olacak. Brüt asgari ücret ise 2 bin 29 liraya yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı JülideSarıeroğlu, yeni ücretin çoğunluk oylarıyla belirlendiğini belirterek, "1 Ocak 2018 itibariyle brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira ve artış yüzde 14.2 oldu. 2016 yılından itibaren başlayan ve devam eden asgari ücret desteğini de 2018'de sürdüreceğiz" dedi. Türk-İş, karara katılmadıklarını açıkladı. Asgari ücretteki artış, pek çok ödemeyi de etkileyecek. Tüm çalışanların maaşına eklenen asgari geçim indirimi en az 152,18liraya, en çok 258,70 liraya yükselecek. İşsizlere ödenen maaş da artacak. Damga vergisi kesilmiş olarak en düşük işsizlik maaşı 705 lira 60 kuruştan 805lira 44 kuruşa, en yüksek işsizlik maaşı da bin 411 lira 20 kuruştan bin 610 lira 88 kuruşa çıkacak. Doğum ve askerlik borçlanmasında taban ve tavan tutarlar da artacak. 2018'de borçlanma yapmak daha pahalı olacak. En düşük borçlanma tutarı günlük 21,64 liraya, aylık 649,28 liraya ulaşacak. 2017'de taban tutar günlük 18,96 lira olarak uygulanıyordu.
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