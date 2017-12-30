Adres Türkiye

Ne karalama kampanyaları, ne yalanlar, ne iftiralar Türk turizmini baltalayamadı... Turistler her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemize aktı... Avrupa’daki 2018 rezervasyonları hareketlendi. Alternatif destinasyonlarda beklediği hizmeti bulamayan aileler, rotayı Türkiye’ye çevirdi...
Kaos lobisinin turizm planı, hüsrana uğradı! Avrupalılar yine soluğu Türkiye'de aldı. Thomas Cook Türkiye Temsilcisi Diana Travel'ın Genel Müdürü Burak Tonbul, son iki yılda yaşanan hain darbe girişimi ve terör olayları nedeniyle çocuklu ailelerin Türkiye ilgisinin azaldığını belirtti. "Ancak 2018 için bu alanda ciddi bir rezervasyon artışı yaşanıyor. Bu durum 'Türkiye güvenli ülke algısının yeniden oluştuğunu gösteriyor" dedi. Belçika pazarından da çok ciddi bir talep olduğunu aktaran Tonbul, "Belçika'da2015 rakamlarınınyakalanacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Norveç, İsveç, Finlandiya ve Danimarka'yı kapsayan İskandinav pazarlarında ise yüzde 30'luk artış öngördüklerini belirten Tonbul, "Hollanda'da da hareketlilikvar. 2015'i yakalayamasak da2016'nın yüzde 10-15 üzerineçıkarız" diye konuştu. Tonbul, turist sayısındaki artışın fiyatları da zamanla yukarı çekeceğini kaydetti.
ALMAN ACENTE GELİYOR Türkiye OtelcilerFederasyonu (TÜROFED)Başkanı Osman Ayık da,Avrupa'dan olumlu sinyalleringeldiğini belirterek, pazarınana oyuncusunun Almanyaolduğuna dikkat çekti. Buradakihareketliliği artırmak için ciddigirişimlerinin olduğunu anlatanAyık, "Turizm Bakanlığı,Türkiye Seyahat AcenteleriBirliği (TÜRSAB), AkdenizTuristik Otelciler veİşletmeciler Birliği (AKTOB)ve bizim yürüttüğümüzortak çalışmalar sonuçverdi. Mayıs 2018'de Almanseyahat acenteleri genelkurullarını Antalya Belek'teyapacak. 1.000'in üzerindeAlman seyahat acentesi veçalışanlarını ağırlayacağız"ifadelerini kullandı.
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