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Ne karalama kampanyaları, ne yalanlar, ne iftiralar Türk ini baltalayamadı... ler her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemize aktı... Avrupa’daki 2018 rezervasyonları hareketlendi. Alternatif destinasyonlarda beklediği hizmeti bulamayan aileler, rotayı ’ye çevirdi...

Adres Türkiye
Kaos lobisinin planı, hüsrana uğradı! Avrupalılar yine soluğu 'de aldı. Thomas Cook Türkiye Temsilcisi Diana Travel'ın Genel Müdürü Burak Tonbul, son iki yılda yaşanan hain darbe girişimi ve terör olayları nedeniyle çocuklu ailelerin Türkiye ilgisinin azaldığını belirtti. "Ancak 2018 için bu alanda ciddi bir rezervasyon artışı yaşanıyor. Bu durum 'Türkiye güvenli ülke algısının yeniden oluştuğunu gösteriyor" dedi. Belçika pazarından da çok ciddi bir talep olduğunu aktaran Tonbul, "Belçika'da 2015 rakamlarının yakalanacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Norveç, İsveç, Finlandiya ve Danimarka'yı kapsayan İskandinav pazarlarında ise yüzde 30'luk artış öngördüklerini belirten Tonbul, "Hollanda'da da hareketlilik var. 2015'i yakalayamasak da 2016'nın yüzde 10-15 üzerine çıkarız" diye konuştu. Tonbul, sayısındaki artışın fiyatları da zamanla yukarı çekeceğini kaydetti.

ALMAN ACENTE GELİYOR
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da, Avrupa'dan olumlu sinyallerin geldiğini belirterek, pazarın ana oyuncusunun Almanya olduğuna dikkat çekti. Buradaki hareketliliği artırmak için ciddi girişimlerinin olduğunu anlatan Ayık, "Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ve bizim yürüttüğümüz ortak çalışmalar sonuç verdi. Mayıs 2018'de Alman seyahat acenteleri genel kurullarını Antalya Belek'te yapacak. 1.000'in üzerinde Alman seyahat acentesi ve çalışanlarını ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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