Fahiş gecikme bedeline fren

Hükümet, yaklaşık 78 milyon mobil hat kullanıcısı, 60 milyonu aşkın internet ve uydu yayını abonesini cep yakan gecikmecezalarına karşı korumaya aldı. GSM, uydu yayını hizmeti sunan şirketler, internet servis sağlayıcıları faturasını geciktiren vatandaşa bir takvim yılında ilk açma-kapamaişlemi için herhangi bir ad altındaücret çıkaramayacak. Açmakapama ücreti uygulanacak durumlar için asgari 7 gün önce olacak şekilde borcun ödenmemesi durumunda alınacak gecikme bedeli aboneye bildirilecek. Faturanın son ödeme tarihinde ödenmemesi nedeniyle hizmetin durdurulması durumunda, hizmetin durdurulduğu tarihten itibaren aboneye herhangi bir hizmet bedeli yansıtılmayacak.
İLKİNDE BEDEL YOK Ulaştırma Bakanı AhmetArslan, Mayıs 2018'de yürürlüğegirecek elektronik haberleşmesektörüne ilişkin tüketici yönetmeliğiile açma-kapama bedellerikonusunda vatandaşın korumayaalındığını bildirdi. Arslan, "Faturaödenmediğinde hizmet kısıtlandıysabir takvim yılında ilk açma,kapama işlemi için vatandaşa ücretyansıtılamayacak. Şirketler vatandaşıbilgilendirmek zorunda" dedi.
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