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Fahiş gecikme bedeline fren

Cep telefonu, ve dijital TV faturalarındaki gecikme bedellerine el konuldu. Vatandaş sevinecek

Fahiş gecikme bedeline fren
Hükümet, yaklaşık 78 milyon mobil hat kullanıcısı, 60 milyonu aşkın ve uydu yayını abonesini cep yakan gecikme cezalarına karşı korumaya aldı. GSM, uydu yayını hizmeti sunan şirketler, internet servis sağlayıcıları faturasını geciktiren vatandaşa bir takvim yılında ilk açma-kapama işlemi için herhangi bir ad altında ücret çıkaramayacak. Açmakapama ücreti uygulanacak durumlar için asgari 7 gün önce olacak şekilde borcun ödenmemesi durumunda alınacak gecikme bedeli aboneye bildirilecek. Faturanın son ödeme tarihinde ödenmemesi nedeniyle hizmetin durdurulması durumunda, hizmetin durdurulduğu tarihten itibaren aboneye herhangi bir hizmet bedeli yansıtılmayacak.

İLKİNDE BEDEL YOK
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Mayıs 2018'de yürürlüğe girecek elektronik haberleşme sektörüne ilişkin tüketici yönetmeliği ile açma-kapama bedelleri konusunda vatandaşın korumaya alındığını bildirdi. Arslan, "Fatura ödenmediğinde hizmet kısıtlandıysa bir takvim yılında ilk açma, kapama işlemi için vatandaşa ücret yansıtılamayacak. Şirketler vatandaşı bilgilendirmek zorunda" dedi.

Hazal ATEŞ
Etiketler:
  • 29 Aralık 2017, Cuma
  • Gazete
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