Emeklinin zam tablosu hazır

Emeklilerin zam ayı yaklaşıyor. Milyonlarca emekli, zam oranlarını önümüzdeki hafta öğrenecek, ardından da Ocak ayı içerisinde artışların yansıtıldığı yeni maaşlarına kavuşacak. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, zamları enflasyona endeksli olduğu için meraklı bekleyiş içerisinde bulunurken; beklenti anketlerinden yüzde 5.52 tahmini çıkıyor.
5 AYLIK TÜFE 4.97
TAKVİM, bu tahmine göre yeni maaşları hesapladı. SSK ve Bağ-Kur'lular, tabloya bakarak yeni maaşları hakkında bilgi sahibi olabilecek. Yüzde 5.52'lik zam, maaşlarda 234 liraya varan artış getirecek. Net maaşı bin 500 lira olan emeklide 82 lira, 2 bin lira olanda ise 110 liralık artış yaşanacak. Eğer Ocak zammı yüzde 5.52 olarak gerçekleşirse, en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 260 liradan bin 329 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 6 liradan bin 61 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 485 liradan bin 566 liraya, 2000-2008 arası emekli olan SSK'lılarda ise bin 165 liradan bin229 liraya ulaşacak. En yüksek emekli aylığı da 4 bin 240 liradan 234 lira artışla 4 bin 474 liraya yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon (TÜFE) belirleyecek. Bunun 5 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 4.97 çıktı. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Aralık ayı beklenti anketinde de 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 5.52 olarak gerçekleşti.
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