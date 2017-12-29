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Emeklinin tablosu hazır

9 milyona yakın SSK ve Bağ- Kur emeklisi Ocak mını merak ederken, TAKVİM beklenti anketindeki yüzde 5.52’lik tahmine göre yeni maaşları hesapladı...

Emeklinin zam tablosu hazır
Emeklilerin ayı yaklaşıyor. Milyonlarca emekli, zam oranlarını önümüzdeki hafta öğrenecek, ardından da Ocak ayı içerisinde artışların yansıtıldığı yeni maaşlarına kavuşacak. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, zamları enflasyona endeksli olduğu için meraklı bekleyiş içerisinde bulunurken; beklenti anketlerinden yüzde 5.52 tahmini çıkıyor.



5 AYLIK TÜFE 4.97
TAKVİM, bu tahmine göre yeni maaşları hesapladı. SSK ve Bağ-Kur'lular, tabloya bakarak yeni maaşları hakkında bilgi sahibi olabilecek. Yüzde 5.52'lik zam, maaşlarda 234 liraya varan artış getirecek. Net maaşı bin 500 lira olan emeklide 82 lira, 2 bin lira olanda ise 110 liralık artış yaşanacak. Eğer Ocak zammı yüzde 5.52 olarak gerçekleşirse, en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 260 liradan bin 329 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 6 liradan bin 61 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 485 liradan bin 566 liraya, 2000-2008 arası emekli olan SSK'lılarda ise bin 165 liradan bin 229 liraya ulaşacak. En yüksek emekli aylığı da 4 bin 240 liradan 234 lira artışla 4 bin 474 liraya yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon (TÜFE) belirleyecek. Bunun 5 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 4.97 çıktı. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Aralık ayı beklenti anketinde de 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 5.52 olarak gerçekleşti.
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  • 29 Aralık 2017, Cuma
  • Gazete
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