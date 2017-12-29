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Eleman aranıyor

Eleman aranıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işgücüne katılımı artırmak için kadınlara, engellilere, yetimlere ve esnafa yönelik teşviklerin 2018 yılında da devamı edeceğini açıklamasının ardından iş dünyasının da buna kayıtsız kalmayacağı ortayı çıktı. Merkez Bankası'nın yayınladığı Reel Kesim Güven Endeksi'nde, iş dünyasına önümüzdeki 3 aya ilişkin öngörüleri soruldu. Yapılan ankete katılan şirketlerin yüzde 95'i istihdamlarını artıracağını söyledi. Bu durum, 2018 teşviklerinin istihdama olumlu katkı yapacağını ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 7 Şubat'ta iş dünyasına yaptığı çağrı sonrasında başlayan istihdam seferberliği ile 1.5 milyon ilave istihdam sağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılı için artı 2 istihdam istediklerini söyledi.
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  • 29 Aralık 2017, Cuma
  • Gazete
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