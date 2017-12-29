Eleman aranıyor

Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın işgücünekatılımı artırmak için kadınlara,engellilere, yetimlere ve esnafayönelik teşviklerin 2018yılında da devamı edeceğiniaçıklamasının ardından işdünyasının da buna kayıtsızkalmayacağı ortayı çıktı.Merkez Bankası'nın yayınladığıReel Kesim GüvenEndeksi'nde, iş dünyasınaönümüzdeki 3 aya ilişkinistihdam öngörüleri soruldu.Yapılan ankete katılanşirketlerin yüzde 95'iistihdamlarını artıracağınısöyledi. Bu durum, 2018teşviklerinin istihdama olumlukatkı yapacağını ortaya koydu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın,7 Şubat'ta iş dünyasına yaptığıçağrı sonrasında başlayanistihdam seferberliği ile 1.5milyon ilave istihdam sağlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan,2018 yılı için artı 2 istihdamistediklerini söyledi.
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