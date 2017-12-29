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Avukatlık ücreti yüzde 10 indi

Avukatlık ücreti yüzde 10 indi
TÜRKİYE Barolar Birliği'nce hazırlanan 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife' 'de yayımlandı. Buna göre; seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücret üzerinden hesaplanan tarife oranları yüzde 10 düşürüldü. İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda 15 dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine hükmedilecek.
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  • 29 Aralık 2017, Cuma
  • Gazete
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