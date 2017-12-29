Avukatlık ücreti yüzde 10 indi

TÜRKİYE Barolar Birliği'ncehazırlanan 'Avukatlık Asgari ÜcretTarifesinde Değişiklik YapılmasınaDair Tarife' Resmi Gazete'deyayımlandı. Buna göre; seri davalardaher bir dosya için ayrı ayrı tam ücretüzerinden hesaplanan tarife oranlarıyüzde 10 düşürüldü. İhtiyari davaarkadaşlığının bir türü olan seri davalarister ayrı dava konusu yapılsın isterbir davada birleştirilsin toplamda 15dosyaya kadar açılan seri davalarda herbir dosya için ayrı ayrı tam avukatlıkücretine hükmedilecek.
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