 ;
Yol Durumu
  1. Emekliye çifte zam
  2. Emekliye çifte zam

5 bin Türk yurt dışından gayrimenkul alımı yaptı

5 bin Türk yurt dışından gayrimenkul alımı yaptı
23 yıldır ağırlıklı olarak ve Bodrum'da projeler hayata geçiren Seba İnşaat'ın Yönetim Kurulu Üyesi Engin Keçeli, Türk vatandaşlarının yurt dışında gayrimenkul alımının arttığını söyledi. Keçeli, "Londra, Lizbon gibi şehirlerde 5 bin Türk gayrimenkul alımı yaptı" iddiasında bulundu. Keçeli, bu ülkelerden alım yapanların bir süre sonra aidatlarını ödeyemeyecek duruma geleceklerini savunarak, "Benzer bir durumu geçmişteki yıllarda yaşamıştık" şeklinde konuştu.
Etiketler:
  • 29 Aralık 2017, Cuma
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar