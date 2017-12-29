5 bin Türk yurt dışından gayrimenkul alımı yaptı

23 yıldır ağırlıklı olarak İstanbul ve Bodrum'da projeler hayata geçiren Seba İnşaat'ın Yönetim Kurulu ÜyesiEngin Keçeli, Türk vatandaşlarının yurt dışında gayrimenkul alımının arttığını söyledi. Keçeli, "Londra,Lizbon gibi şehirlerde 5 binTürk gayrimenkul alımıyaptı" iddiasında bulundu. Keçeli, bu ülkelerden alım yapanların bir süre sonra aidatlarını ödeyemeyecekduruma geleceklerinisavunarak, "Benzer bir durumu geçmişteki yıllarda yaşamıştık" şeklinde konuştu.
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