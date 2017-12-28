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iki devle anlaşıyor

Varlık Fonu iki devle anlaşıyor
Türkiye , dünya devlerinin ilgi odağı olurken; Çin'den İngiltere'ye, Malezya'dan Singapur'a, Amerika'dan Katar'a kadar 20'ye yakın ülkeden işbirliği teklifi geldi. Enerji, finans, ulaştırma, gıda, telekom başta olmak üzere birçok sektörden şirket de Fon'un kapısını çaldı. Dünyanın önde gelen varlık fonu şirketleriyle iyi niyet mektubu imzalanacak. Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Himmet Karadağ, 40'a yakın ülkede yatırımı bulunan Singapur bağımsız varlık fonu Temasek ve Malezyalı Khazanah ile istişare görüşmeleri yürüttüklerini bildirdi.


Hazal ATEŞ
Etiketler:
  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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