Varlık Fonu iki devle anlaşıyor

Türkiye Varlık Fonu, dünya devlerinin ilgi odağı olurken; Çin'den İngiltere'ye, Malezya'dan Singapur'a, Amerika'dan Katar'a kadar 20'ye yakın ülkeden işbirliği teklifi geldi. Enerji, finans, ulaştırma, gıda, telekom başta olmak üzere birçok sektörden şirket de Fon'un kapısını çaldı. Dünyanın önde gelen varlık fonu şirketleriyle iyi niyet mektubu imzalanacak. Türkiye VarlıkFonu Yönetim Kurulu Başkan VekiliHimmet Karadağ, 40'a yakın ülkede yatırımı bulunan Singapur bağımsız varlık fonu Temasek ve Malezyalı Khazanah ile istişare görüşmeleri yürüttüklerini bildirdi.
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