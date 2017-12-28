TZOB’dan çiftçiye kayıt çağrısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği(TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar,30 Haziran 2017 tarihinde sona erenÇiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurusüresinin 31 Aralık'a kadar uzatıldığınıbelirterek, "Çiftçilerimizin, desteklerdenfaydalanabilmeleri için, olası sıkışıklıklarıdüşünerek son günü beklenmeden tarım ilve ilçe müdürlüklerine başvuru yapmalarıkendi yararlarına olacaktır" ifadesini kullandı.Bayraktar, Eylül'de başlayan 2018 yılı ÇKSbaşvurularının ise 30 Haziran 2018'e kadardevam edeceğinin altını çizdi.
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