TZOB’dan çiftçiye kayıt çağrısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 30 Haziran 2017 tarihinde sona eren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuru süresinin 31 Aralık'a kadar uzatıldığını belirterek, "Çiftçilerimizin, desteklerden faydalanabilmeleri için, olası sıkışıklıkları düşünerek son günü beklenmeden tarım il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları kendi yararlarına olacaktır" ifadesini kullandı. Bayraktar, Eylül'de başlayan 2018 yılı ÇKS başvurularının ise 30 Haziran 2018'e kadar devam edeceğinin altını çizdi.