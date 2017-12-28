Sabiha Gökçen rekor kırdı

İstanbulSabiha GökçenUluslararası Havalimanı'nın yolcu sayısıtarihinde ilk kez 30 milyonu geçerek 31milyona ulaştı. Havalimanından yapılanaçıklamaya göre; geçen yıl 29.6 milyonyolcuya ev sahipliği yapan Sabiha GökçenHavalimanı dün itibarıyla 31 milyonuncuyolcusunu törenle karşıladı. İstanbulSabiha Gökçen Üst Yöneticisi ErselGöral, "2017 yılında hedefimiz 30 milyonyolcu sınırını geçmekti. Bugün bu başarıyaulaşmış olmanın gururunu yaşıyoruz.Hedefimiz 2018 yılında bu başarı çıtasınıdaha da yukarı çekmek" dedi.
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