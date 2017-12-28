 ;
Yol Durumu
  1. İstanbul 18 bakanlığı geçti
  2. Varlık Fonu iki devle anlaşıyor

rekor kırdı

Sabiha Gökçen rekor kırdı
Uluslararası Havalimanı'nın yolcu sayısı tarihinde ilk kez 30 milyonu geçerek 31 milyona ulaştı. Havalimanından yapılan açıklamaya göre; geçen yıl 29.6 milyon yolcuya ev sahipliği yapan Sabiha Gökçen Havalimanı dün itibarıyla 31 milyonuncu yolcusunu törenle karşıladı. İstanbul Sabiha Gökçen Üst Yöneticisi Ersel Göral, "2017 yılında hedefimiz 30 milyon yolcu sınırını geçmekti. Bugün bu başarıya ulaşmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz 2018 yılında bu başarı çıtasını daha da yukarı çekmek" dedi.
Etiketler: ,
  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar