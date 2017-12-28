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i yapan şoförler dertli

Lüks otomobili taksi yapan şoförler dertli
2 bin 500 taksinin bulunduğu Malatya'da şoförlerinden 600'ü, ÖTV muafiyetinden faydalanıp araçlarını yenileyerek lüks modeller satın aldı. Taksi duraklarına doluşan sıfır leri görenler araçlardaki tarife fiyatlarının farklı olduğunu düşünüp eski model taksilere binmeyi tercih etti. Taksiciler, durum karşısında adeta iş yapamaz hale geldi. Ne yapacaklarını şaşıran taksiciler, araçlarını yenilediklerini ancak kontak açamaz duruma geldiklerini ifade etti.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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