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  1. Ar-Ge için 1 milyar 358 milyon
  2. TZOB’dan çiftçiye kayıt çağrısı

için 2.9 milyar destek

İstihdam için 2.9 milyar destek
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü; ülke ekonomisinin gelişmesinde 'in önemli rol oynadığına dikkati çekerek, son 7 yılda sağlanan destekler ile yaklaşık 100 bin kişiye sağlandığını söyledi. Özlü, "Nitelikli Eleman İstihdam Desteği ile 86 bin 170, Ar-Ge İnovasyon Destek Programı ile 5 bin 340, Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile bin 281 personel istihdam edildi. Nitelikli Eleman İstihdam Desteği programları kapsamında 2010 yılından bu yana 2 milyar 912 milyon liralık destek sağlandı" dedi.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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