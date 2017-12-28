İstihdam için 2.9 milyar destek

Bilim, Sanayi ve TeknolojiBakanı Faruk Özlü; ülke ekonomisiningelişmesinde KOSGEB'in önemli roloynadığına dikkati çekerek, son 7 yıldasağlanan destekler ile yaklaşık 100 bin kişiyeistihdam sağlandığını söyledi. Özlü, "NitelikliEleman İstihdam Desteği ile 86 bin 170,Ar-Ge İnovasyon Destek Programı ile 5 bin340, Endüstriyel Uygulama Destek Programıile bin 281 personel istihdam edildi. NitelikliEleman İstihdam Desteği programlarıkapsamında 2010 yılından bu yana 2 milyar912 milyon liralık destek sağlandı" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.