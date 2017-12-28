İstanbul 18 bakanlığı geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 42milyar 600 milyon lira olarak belirlenen2018 yılı konsolide bütçesiyle 18bakanlığın bütçesini geride bıraktı.Belediyenin konsolide bütçesinin üzerinesadece Maliye Bakanlığı, Milli EğitimBakanlığı ile Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanlığı çıktı. Ayrıca, 97milyar 893 milyon 775 bin liralık bütçeyesahip Hazine Müsteşarlığı da İstanbulBüyükşehir Belediyesi'ni geçti. İstanbulBüyükşehir Belediyesi'nin konsolidebütçesi, genel bütçeli idareler arasındayer alan Cumhurbaşkanlığı, TBMM,Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi, MİTMüsteşarlığı, MGK Genel Sekreterliği ileBasın Yayın Genel Müdürlüğü bütçelerinide geride bıraktı.
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