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İstanbul 18 bakanlığı geçti

İstanbul 18 bakanlığı geçti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 42 milyar 600 milyon lira olarak belirlenen 2018 yılı siyle 18 bakanlığın bütçesini geride bıraktı. Belediyenin konsolide bütçesinin üzerine sadece Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çıktı. Ayrıca, 97 milyar 893 milyon 775 bin liralık bütçeye sahip Hazine Müsteşarlığı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin konsolide bütçesi, genel bütçeli idareler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi, MİT Müsteşarlığı, MGK Genel Sekreterliği ile Basın Yayın Genel Müdürlüğü bütçelerini de geride bıraktı.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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