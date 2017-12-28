Engelliye ÖTV’siz otomobil

Engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler, taşıt alımlarında sağlanan ÖzelTüketim Vergisi (ÖTV) istisnasından, motor silindir hacmine bakılmaksızın 200 bin liranın altındaki araçlar için yararlanabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek tebliğe göre; motorsilindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200 bin liranın altında olan binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, cip gibi taşıtların, engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından 5 yılda birdefaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna tutuldu.
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