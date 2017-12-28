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Engelliye ’siz otomobil

Engelliye ÖTV’siz otomobil
Engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler, taşıt alımlarında sağlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasından, motor silindir hacmine bakılmaksızın 200 bin liranın altındaki araçlar için yararlanabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek tebliğe göre; motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200 bin liranın altında olan binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, cip gibi taşıtların, engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna tutuldu.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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