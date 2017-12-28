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te karar anı

6 milyon linin merakla beklediği oranı yarın belli oluyor. Ücretin en az bin 600 lira olması bekleniyor...

Asgari ücrette karar zamanı
Asgari ücrette yarın karar günü. Yaklaşık 6 milyon linin, 1 Ocak'tan itibaren alacağı maaş belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, halen net bin 404 lira olarak uygulanan asgari ücretin oranını karara bağlayarak duyuracak. İşçileri temsil eden Türk-İş, halen net bin 404 lira 6 kuruş olan asgari ücretin bin 893 lira 90 kuruşa yükseltilmesini talep etmiş, DİSK'in de talebi 2 bin 300 lira olmuştu. Başbakan Binali Yıldırım da 'asgari ücrete en az enflasyon kadar zam yapılacağını' belirtti. Başbakan'ın işareti doğrultusunda asgari ücretin en az yüzde 13 dolayında bir artış ile bin 600 lira seviyesine yükseltilebileceği beklentisi ortaya çıktı. "Türk-İş'in talebi Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil" açıklaması yapan TİSK ise, asgari ücretin 6 aylık dilimler halinde belirlenmesini, devletin işçi başına verdiği 100 liralık desteğin devam etmesini istedi.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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