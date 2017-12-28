101 bin yeni KOBİ

ÜLKEMİZDE girişimciler pek çok programla desteklenirken, küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) sayısı da yükselmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Eylül2017 verilerinin değerlendirildiği Türkiye Ekonomi PolitikalarıAraştırma Vakfı'nın (TEPAV) istihdam izleme bülteninin 67'nci sayısı yayınlandı. Buna göre; Eylül 2017'de KOBİ sayısı, Eylül 2016'ya göre 101 bin arttı.
MEGAKENT İLK SIRADA İstanbul, 21 bin artışla KOBİ sayısı en fazla artan il oldu. İstanbul'u 8 bin artışla İzmir, 7 bin artışla Ankara, 5 bin artışla Bursa ve Antalya takip etti. KOBİ sayısı en az artan il ise 53 ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane'yi, Tunceli,Bayburt, Karabük ve Bilecik izledi. Eylül 2017'de Eylül 2016'ya göre KOBİ sayısı en hızlı artan sektör yüzde 25.8 artış ile istihdam faaliyetleri sektörü oldu. Bu sektörü; tütün ürünleri imalatı, gayrimenkul faaliyetleri, toptan ve perakende ticaret ve motorlu taşıtların onarımı ve bina inşaatı sektörü takip etti. KOBİ sayısı hızlı azalan sektör ham petrol ve doğalgaz çıkarımı sektörü oldu. Eylül 2016-Eylül2017 arasında 88 sektörün 55'inde işyeri sayısında yükseliş yaşandı. En büyük artış, 16 bin 435 ile perakende ticaret sektöründe görüldü.
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