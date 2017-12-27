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30’uncu yıla 30 milyon ciro

30’uncu yıla 30 milyon ciro
Akten Kozmetik, Thalia Natural Beauty markasıyla mağazalaşacak. İlk mağazayı kuruluşlarının 30'uncu yılı olan 2018'de İstanbul'da açacaklarını belirten Akten Kozmetik Genel Müdürü Gökhan Kara, "Global markalar arasındaki yerimiz sağlamlaşacak. Almanya, Hollanda, İsviçre ve Belçika'da da mağaza açacağız. İhracat yaptığımız ülke sayısını 20'den 27'ye çıkaracağız. 2018'de ciro da 30 milyon liraya ulaşacak" dedi.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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