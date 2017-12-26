Mercanlara Oris dest eği

ORİS, Mercan Koruma Vakfı işbirliği ile ürettiği dalış saati Oris Staghorn Restoration Limited Edition modelini tanıttı. 2 bin adet üretilen saatin satışından elde edilen gelirle vakfın çalışmaları desteklenecek. 43.5 mm paslanmaz çelik kasası ile 300 metreye kadar suya dayanıklı olan modelin mavi kadranında okyanustan, turuncu saniye kolu ve göstergelerinde ise mercan kayalıklarından ilham alındı. Kasa arkasında ise geyik boynuzu mercan kabartması ve sınırlı üretim numarası bulunuyor.