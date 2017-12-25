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’a ‘sağlamlık’ teyidi

Türk Telekom’a ‘sağlamlık’ teyidi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart & Poor's (S&P), Türk Telekom'un kredi notunu yatırım yapılabilir seviyede 'BBB-' olarak yineledi. S&P, değerlendirmesinde, 'un sabit hat pazarında güçlü liderlik pozisyonunda olduğunu hatırlatarak, şirketin geniş şebeke altyapısına, iyi büyüme potansiyeline ve sağlam kârlılığa sahip olduğunu belirtti. Türk Telekom'un nakit dengesine de değinilen S&P değerlendirmesinde, "Türk Telekom, TL'nin dolar ve euroya karşı yüzde 50 değer kaybetmesi ve de FAVÖK'ün (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) yüzde 15-20 gerilemesi gibi öğeler içeren varsayımsal stres testimizi geçiyor. Türk Telekom'un notunun Türkiye'nin notunu 2 kademe geçebileceğini düşünüyoruz" denildi. Türk Telekom'un likiditesinin yeterli olduğuna da değinilen değerlendirmede, "Bize göre, Türk Telekom'un bankalarla sağlam ilişkileri var" ifadeleri yer aldı.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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