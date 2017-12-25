Emekliye 600 TL ek gelir

Banka promosyonu emeklilerin yüzünü güldürdü. Emeklilere 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300,375, 450 lira promosyon verilirken, bazı bankalar hayata geçirdikleri kampanyalarla ek imkanlar sunuyor. Ödemeyi maaşa göre 330, 415, 500liraya yükselten de, otomatik fatura talimatı verenlere taban promosyon tutarına ilaveten ek ödeme yapan da var. Bu kampanyalarda, 450liraya varan promosyona ek olarak, 1 yeni fatura talimatına 50 lira, 2 yeni otomatik fatura talimatına ise 150 lira nakit promosyon veriliyor. Bu sayede promosyon tutarı 600liraya kadar yükselebiliyor. Ayrıca emekli müşteri getirene bankaya kazandırdığı her emekli için 100 liraveren, emekliye ücretsiz hobi kursuimkanı sunan bankalar da bulunuyor. Promosyondan sadece mevcut emekliler yararlanmıyor. Önümüzdeki dönemde emekli olacakların da aylıkları bağlanır bağlanmaz promosyon alma imkanı var. Halen promosyon almamış olan emekliler, bankasını seçip, '3 yıl maaşımısizden alacağım' taahhüdünü vererek ödemesine kavuşuyor. Taahhütte bulunup promosyonunu cebine koymuş emeklilerin de isterlerse ortaya çıkan daha cazip teklifleri değerlendirme imkanı bulunuyor. Bunun için emeklinin yapması gereken, promosyon ödemesini aldığı bankaya kalan sürenin parasını iade etmek. Yeni emekli olanlar da aylık bağlanmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumu'nabanka seçimini bildirebiliyor. İlk emekli aylığı seçilen bankaya yatıyor, banka '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü verilir verilmez promosyon ödemesini yapıyor.
OCAK ZAMMI HAFTAYA BELLİ OLUYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammının oranını, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 4'lük artışa ilaveten ne kadar enflasyon farkı alacağını haftaya öğrenecek. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri, emeklilerin gelirinde yaşanacak artışları ortaya koyacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, aynı ay içinde maaş günlerinde zamlı paralarına kavuşacak. Memurlar ayın 15'inde artışın yansıtıldığı paralarını ceplerine koyarken, memur emeklileri ise Ocak başında maaşlarını zamsız olarak alacak. Daha sonra açıklanacak tarihte zam farkları hesaplara yatırılacak.
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