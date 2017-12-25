900 bin işçiye yeni yıl müjdesi

4 ARALIK MİLAT: Taşeron işçilikten sürekli işçi kadrosuna geçebilme imkanı, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırmakta olanları kapsayacak.
DAVALARDAN FERAGAT ŞART: Kadroya geçmek isteyenler açtıkları davalardan, icra takiplerinden feragat edeceğine dair beyanda bulunacak.
2 OCAK'TA BAŞLIYOR: Düzenleme 2 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren 10 günlük süre içerisinde başvurular alınacak.
90 GÜNDE KADRO: Kadro başvurusu yapan işçilerin, şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bu tespite itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlarına itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde idarelerince sonuçlandırılacak.
İZİNDEKİLER DE KAPSAMDA: Doğum, hastalık, askerlik izninde olanlar da kadroya geçecek.
EMEKLİLĞE KADAR: İstihdam süreleri sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemeyecek.
YAŞ-EĞİTİM SINIRI YOK: Sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacak. Geçiş işlemleri, alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından gerçekleştirilecek. İşlemler Çalışma ve Maliye bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülecek.
SÖZLEŞMEDEKİ ÜCRET ESAS: Geçişte mevcut işyerinin girdiği iş kolunda kurulu işyerinden bildirilen ücret, mali-sosyal haklar, en son imzalanan toplu iş sözleşmesi bitimine kadar uygulanmak suretiyle oluşan ücret ve sosyal haklardan fazla olamayacak.
4 BİN 621 LİRALIK PİYANGO: Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilere geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye, 4 parça olarak ödenecek. Bu tutar halen brüt 4 bin 621 lira. Asgari ücretteki artışla yükselecek.
KIDEM KAYBI YOK: İşçilerin kıdemleriyle birlikte geçişleri gerçekleştirilecek.
MERKEZ, TRT, ZİRAAT KAPSAM DIŞI: Taşeron düzenlemesinde 59 kamu kurumu kapsam dışında bırakıldı. TRT, AA, Çaykur, Devlet Hava Meydanları, Elektrik Üretim A.Ş., ESK, Makine Kimya, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Eximbank, TOKİ, TMSF, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Merkez Bankası kapsam dışında kalan kurum, kuruluşlar içinde yer alıyor.
TAŞERON FİRMALAR DA KORUNDU: Alt işveren firmalarının feshedilen sözleşmelerinde yapılan işin yüzde 80'ini tamamlamayanlar için yükleniciye yüzde 80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde 5'i oranında tazminat ödenecek. Firmaların kullandığı ekipmanlar kamu tarafından satın alınacak ya da kiralanma imkanı sağlanacak.
KURS UYARISI
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Tüm park, bahçe, temizlikle ilgili ihaleleri artık belediyelerimizde ortadan kaldırıyoruz . Tamamı, belediyelerimizin iktisadi teşekkülleri üzerinden gerçekleştirilecek" diye konuştu. Sınav uygulamasının eleme anlamı taşımadığını belirten Sarıeroğlu, "Şimdi görüyorum, taşeron sınavına hazırlık kitapları, kursları açılmış. Asla buralara gitmesinler. Bu kitaplarla vesaire bizim işimiz yok. Zaten kendilerini ispat etmiş durumda bu kardeşlerimiz. Sınav yaptıkları işle alakalı olacak" ifadesini kullandı.
Hazal ATEŞ
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